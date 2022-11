Kinder stärken, Fachkräfte gewinnen, Inklusion sichern: Für diese Forderungen wollen Eltern von Kita-Kindern auf die Straße gehen. Zu der Kundgebung am Samstag, 19. November, 16.30 Uhr, ruft der Stadtelternausschuss (Stea) Frankenthal auf. Treffpunkt ist der Brunnen auf dem Stephan-Cosacchi-Platz am Congress-Forum. Zwar gebe es bereits einige Schritte nach vorne, dennoch bleibe bei der Kinderbetreuung in Frankenthal noch viel zu tun, sagt die Stea-Vorsitzende Anna Starzetz. „Lasst uns alle gemeinsam für die Rechte unserer Kinder aufstehen und dem Land zeigen, dass etwas passieren muss“, appelliert sie an Eltern. Zu der Veranstaltung ist laut Stea Claudia Theobald vom Kitafachkräfteverband des Landes als Gastrednerin eingeladen. Weitere Wortbeiträge können vorab per E-Mail an sea-ft@gmx.de oder telefonisch unter 0176 70745651 angemeldet werden. Teilnehmer können eine batteriebetriebene Martinslaterne mitbringen, Blankoplakate stellt der Stadtelternausschuss bei Bedarf vorab zur Verfügung. Die ursprünglich für 9. November geplante Demonstration war nach Kritik aus Reihen der Gewerkschaft mit Rücksicht auf Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht verschoben worden.