Aus Rücksicht auf das Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November verschiebt der Stadtelternausschuss (Stea) seine für diesen Tag geplante Demonstration. Mit der Veranstaltung wollte das Gremium auf Probleme bei Personalausstattung und Inklusion hinweisen. Für die Demo soll nun bis Anfang kommender Woche ein neuer Termin gesucht werden. Das teilt die Vorsitzende Anna Starzetz mit.

Der DGB-Stadtverbandsvorsitzende Rüdiger Stein hatte die Wahl des Datums für die Kita-Demo kritisiert. Man habe bei der Planung nicht die historische Bedeutung des 9. Novembers bedacht, so Starzetz. Sie kündigte an, dass sich Vertreter des Stea an der vom Förderverein für jüdisches Gedenken in Frankenthal organisierten Verlegung von Stolpersteinen beteiligen werde. Der Verein will ab 17 Uhr in der Schnurgasse am Café Solino den Opfern der Nazi-Diktatur gedenken.