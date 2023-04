Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie ist die Situation in Kindertagesstätten aus Sicht der Eltern? Das wollte der Stadtelternausschuss mit einer Umfrage herausfinden. Das Ergebnis: Erzieherinnen und Erzieher leisten gute Arbeit – müssen aber oft Mangel verwalten. Weniger als jedes fünfte Kind der Befragten bekommt beispielsweise mittags ein warmes Essen.

Anfang Februar waren Eltern in allen 26 Kindertagesstätten in Frankenthal aufgerufen, sich in einer Umfrage zur Betreuungssituation ihres Kindes zu äußern. 213 Sorgeberechtigte nutzten