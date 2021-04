Beim Versuch, eine Fluchttür der städtischen Kindertagesstätte Am Strandbad aufzubrechen, haben unbekannte Täter wohl in der Nacht auf Freitag einen Schaden von rund 5000 Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizei Frankenthal hatte die Leiterin der Kita den Schaden am Morgen bemerkt. Mögliche Zeugen des gescheiteren Einbruchs bitten die Ermittler sich bei der hiesigen Inspektion, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu melden.