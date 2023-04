Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr Protestanten als noch vor sechs Jahren haben sich im Dekanat Frankenthal an den Presbyteriumswahlen beteiligt. Bis auf Flomersheim konnten alle Stadtgemeinden bei den abgegebenen Stimmen zulegen, das beste Ergebnis erzielte Eppstein mit einer Wahlbeteiligung von 44,9 Prozent, was gegenüber 2014 einem Plus von 6,1 Prozentpunkten entspricht.

Etwas geringere Zuwächse verzeichnete die Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde, die auf 21,1 Prozent kam. Im Pilgerpfad (mit Studernheim) wurde eine Quote von 21,8 Prozent erreicht. Nur unwesentlich höher