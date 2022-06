Die beiden großen christlichen Kirchen verlieren Mitglieder – auch in Frankenthal. Während im gesamten Vorjahr 175 Katholiken in der Stadt auf dem Standesamt ihren Austritt erklärten, waren es seit Jahresbeginn bereits 109. Das teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit. Das Bistum Speyer hat in einer am Montag veröffentlichten Statistik rund 13.800 Abgänger für das vergangenen Kalenderjahr aufgelistet – ein Minus von 2,8 Prozent gegenüber 2020. Damit gab es zum Stichtag am 31. Dezember 2021 im Bistum Speyer noch 482.899 Katholikinnen und Katholiken. Die zweitgrößte Pfarrei ist Hl. Dreifaltigkeit in Frankenthal mit 12.331 Mitglieder, hinter der Speyerer Pfarrei Pax Christi (14.717).

Auch bei den Zahlen aus dem katholischen Dekanat Speyer, zu dem die Pfarreien in Bobenheim-Roxheim, Dudenhofen, Frankenthal, Dannstadt, Maxdorf, Schifferstadt und Waldsee gehören, setzt sich der Austrittstrend fort: 2021 sind es 72.463 Mitglieder (2020: 74.728).

Mitgliederschwund auch bei Protestanten

Die Protestanten hatten im März bereits ebenfalls einen Mitgliederschwund von 2,6 Prozent auf nun 470.146 Mitglieder beklagt. In Frankenthal hatten 2021 189 Protestanten ihren Kirchenaustritt erklärt. In diesem Jahr waren es bis Montag 77 Personen. Die Zahlen im Pandemiejahr 2020 – 103 Austritte von Protestanten und 108 bei Katholiken – sind laut Stadtverwaltung beeinflusst durch den ersten Corona-Lockdown. In dieser Zeit seien keine Austritte möglich gewesen. Da ein offizieller Kirchenaustritt nur für kirchensteuererhebende Religionsgemeinschaften vorgesehen ist, liegen der Verwaltung keine Zahlen zu der Entwicklung bei anderen Glaubensgemeinschaften vor.