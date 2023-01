So viele Menschen wie bisher noch nie sind im vergangenen Jahr in Frankenthal aus der Kirche ausgetreten. 509 Personen haben im Standesamt eine entsprechende Erklärung abgegeben, 239 Protestanten und 270 Katholiken. Dieser Trend scheint sich 2023 fortzusetzen, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt: 37 Austritte (17 Protestanten, 20 Katholiken) gab es in den ersten zwei Wochen im aktuellen Jahr. Das sei bereits mehr als gewohnt. 2021 hatten noch 364 Frankenthaler den beiden Kirchen den Rücken gekehrt – 189 Protestanten und 175 Katholiken.