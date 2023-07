Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit bietet am Freitag, 7. Juli, 19 Uhr, im Pfarrgarten der Kirche Sankt Ludwig (bei schlechtem Wetter in der Kirche) einen Segnungsgottesdienst an, zu dem alle Paare und Liebenden eingeladen sind, die ihre Beziehung unter den Segen Gottes stellen und sich diesen Segen persönlich zusagen lassen wollen. „Die Liebe ist bunt und darf an diesem Abend sichtbar werden, ganz ohne Heimlichkeit, aber auch ganz ohne Zwang, sich zu outen“, heißt es in einer Mitteilung von Pfarrer Andreas Rubel. Im Mittelpunkt der gottesdienstlichen Feier steht der Segen, den Mitglieder des Pastoralteams individuell zusprechen.