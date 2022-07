Eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarette ist laut Polizei nach ersten Ermittlungen der Grund für einen Balkonbrand in Frankenthal. Die näheren Umstände kläre derzeit die Kriminalpolizei. Das Feuer war am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Lucas-Cranach-Straße ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.