Das Tropenparadies Mauritius im indischen Ozean ist Thema einer neuen Reisedokumentation, welche die Filmemacher Silke Schranz und Christian Wüstenberg auf ihrer Kinotour auch in die Pfalz führt. Im Gespräch mit Nancy Machmer erzählen die selbst ernannten „Fernwehmacher“, was die Zuschauer in dem Film erwartet, was die Insel als Reiseziel so besonders macht und wie die Corona-Pandemie ihre Arbeit beeinflusst hat.

Frau Schranz, Herr Wüstenberg, der Film über Mauritius ist ihre neunte Reisedokumentation. Was erwartet die Zuschauer?

Wüstenberg: