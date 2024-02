Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Frankenthaler Lux-Kino will sich breiter aufstellen und in seinen Sälen künftig nicht mehr nur ausschließlich Filme zeigen. Am 4. April gastiert deshalb dort der Mannheimer Künstler Dennis Boyette mit seinem „Papperlapapp Comedy Club“. Mit im Gepäck hat er namhafte Comedian aus dem gesamten Bundesgebiet. Bei Erfolg soll die Veranstaltung künftig regelmäßig stattfinden.

Kinobetreiber Sebastian Kaltenegger und Dennis Boyette, Gründer des Papperlapapp Comedy Clubs, verstehen sich. Das ist beim gemeinsamen Gespräch mit den beiden