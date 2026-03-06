Zur Reihe „Kino für Junggebliebene“ laden am Mittwoch, 11. März, das Lux-Kino-Center mit dem Seniorenbüro ein. Gezeigt wird der Film „Amrum“, der um 15 Uhr beginnt. Frühjahr 1945: Basierend auf den Kindheitserinnerungen von Hark Bohm erzählt der Film von Freundschaft, Erwachsenwerden, Liebe und der Kraft der Natur inmitten der Nachwirkungen des Krieges. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro, Senioren ab 60 Jahren zahlen sieben Euro. Tickets sind online auf www.lux-kinos.de oder an der Kinokasse erhältlich. Mehr Angebote für Senioren in Frankenthal sind unter www.frankenthal.de/senioren zu finden.