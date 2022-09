Die Frankenthaler Lux-Kinos beteiligen sich nach eigenen Angaben am deutschlandweiten Kinofest, einer gemeinsamen Aktion von Verbänden aus der Filmbranche. Am Samstag und Sontag, 10. und 11. September, koste der Eintritt für alle am Wochenende gezeigten Filme in allen Vorstellungen einheitlich fünf Euro – unabhängig vom Platz, wie die Lux-Kinos in ihrer Mitteilung betonen. Das Programm umfasst laut den Veranstaltern die größten Kinoerfolge der zurückliegenden Monate wie „Top Gun Maverick“, aktuelle Streifen wie „Freibad“ oder „Die Känguru-Verschwörung“ und eine große Palette von Kinder- und Jugendfilmen. Das Kinofest biete außerdem die Gelegenheit, Klassiker mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Ausgewählt wurden dafür unter anderem „Star Trek“ und „Dirty Dancing“. Informationen zum Programm und Tickets im Internet unter www.lux-kinos.de oder direkt im Kino, August-Bebel-Straße 7-9.