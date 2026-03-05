Vor acht Jahren gehörte die Firma Allison zu den Pionieren im Unternehmenspark Nord. Jetzt hat der Frankenthaler Kleinkindausstatter prominenten Besuch aus Berlin erhalten.

Sein Privatleben hält CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auch privat. Und so hat er sich bei seinem Besuch Ende Januar beim Babyausstatter Allison in der Adam-Opel-Straße in Frankenthal auch nicht entlocken lassen, wie sein Bedarf an einem Kinderwagen oder Hochstuhl aussieht. Der „General“ der Kanzlerpartei ist viel zu professionell, um sich von einer charmant eingeworfenen Bemerkung aus der Reserve locken zu lassen. Schließlich war Linnemann früh an diesem Morgen rein dienstlich beim Unternehmen Allison, als Wahlkampfhelfer für seinen Parteifreund Christian Baldauf.

Eingefädelt hatte diesen Firmenbesuch im Unternehmenspark Nord Lucas Spiegel, emsiger Vorsitzender der Frankenthaler Mittelstandsunion. „Er hatte mich Ende vorigen Jahres angerufen und angefragt, ob wir Gastgeber sein wollen für dieses Format“, berichtet Allison-Geschäftsführer Oliver Mecky. Ein paar Minuten konnte Linnemann nach der Fragerunde für den Hausherrn und dessen Bitten aus der heimischen Wirtschaft freiräumen, danach drängte ihn sein Stab schon zum nächsten Termin.

Buggys und Hochstühle

Dabei hätte Mecky eine Menge zu erzählen gehabt. Etwa, wie der heute 55-Jährige binnen zwölf Jahren nach eigenen Angaben zu den Top Fünf in der Branche aufgerückt ist. Nun ist der Lambsheimer das nicht mit einer eigenen Produktion, die läuft komplett in China, sondern mit dem Aufbau eines Vertriebsnetzes für mittlerweile drei Marken im Segment der Kinderwagen, Buggys, Babyschalen, Kindersitze, Hochstühle und Reisebetten.

In einem 300 Quadratmeter kleinen Büro in Mannheim hatte Mecky 2013 im Auftrag der taiwanesischen Wonderland-Nurserygoods-Gruppe begonnen, die kurz zuvor in Großbritannien eingeführte Marke Joie auf dem Festland bekannt zu machen. Zwei weitere Neulinge im Markt sollten sich später dazugesellen: Graco und Nuna, ebenfalls Hersteller von Kinderwagen und -sitzen, Hochstühlen, Wippen und Reisebetten.

Mehr aus Frankenthal

Wohnungen: Baugesellschaft Frankenthal interessiert an BASF-Wohnungen

„Heilsame Architektur“: Anbau der Stadtklinik bietet sechs Stationen Platz

„Ladencheck“ stärkt Innenstädte: Frankenthaler Geschäft macht vor, wie es geht

In Frankenthal wird nicht verkauft. Die mittlerweile rund 80 Mitarbeiter halten Kontakte zu den Vertriebspartnern, betreuen Kunden, kalkulieren, steuern und erforschen die Märkte: Geht der Trend eher in Richtung sportlicher drei oder stabiler vier Räder am Kinderwagen? Werden die Räder eher luftbefüllt oder aus Vollgummi als robuster empfunden? Welche Stoffbezüge trenden? In einer Werkstatt wird repariert.

In zwei Showrooms im Erdgeschoss des 4200 Quadratmeter fassenden Bürokomplexes können sich Partner aus dem Fachhandel zwar Modelle anschauen, verkauft wird aber über den Einzel- und Fachhandel, stationär und online. Zu Meckys Kunden zählen mittlerweile auch die Branchenführer auf dem Babymarkt.

Beim Spaziergang entdeckt

Dass der Vater zweier Kinder in Frankenthal expandierte, ist letztlich einem Sonntagsspaziergang zu verdanken, bei dem er auf das damals brachgelegene Areal nahe seiner Heimatadresse aufmerksam geworden war. Konstruktive Gespräche mit der städtischen Wirtschaftsförderung führten 2016 zum Kauf des Grundstücks mit Erweiterungsmöglichkeiten, im Sommer 2018 zogen rund 30 Mitarbeiter im Unternehmenspark ein. Heute sind es über 80. 2024 hat die Allison-Gruppe einen Jahresumsatz von etwas mehr als 60 Millionen Euro für Deutschland, Österreich, Ungarn und die Niederlande gemeldet. Für voriges Jahr erwartet Mecky erstmals eine schwächere Bilanz, „20 Prozent weniger Geburten als noch vor vier Jahren hinterlassen ihre Spuren“. Im angelaufenen Jahr will er dennoch wieder um acht bis neun Prozent wachsen.

Vom Quasi-Start-up in Mannheim ist der frühere europäische Vertriebs- und Marketingleiter des Konkurrenten Recaro von Frankenthal aus in die vorderste Startreihe aufgerückt. Hier sieht Mecky auch die Zukunft seines Babys. „Der Standort hat Potenzial, die Verkehrsanbindung ist optimal“, benennt er zwei Vorteile, Allison zählt lokal zu den Hauptsponsoren der TG Frankenthal und fördert bundesweit zwei Gesundheitsprojekte der Stiftung Kinderherz.

Nur eines vermisst Mecky gelegentlich: den Campingstuhl, den er in der abenteuerlichen Gründungsphase von Joie von Lambsheim nach Mannheim mitgebracht hatte. „An einem ausgedienten Tisch von zu Hause hatte ich die ersten Bewerbungsgespräche geführt“, erinnert er sich an die Anfänge zurück. Zum Einzug in Frankenthal gab’s für den Chef denn auch keinen symbolischen Hochstuhl, sondern einen Campingsessel.

Zur Sache

Die 2013 unter dem Namen Joie gegründete und mit dem Umzug nach Frankenthal 2018 in Allison umfirmierte GmbH ist ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Wonderland-Nurserygoods-Gruppe, die weltweit rund 13.000 Mitarbeiter beschäftigt. Der Mutterkonzern mit Sitz in Taiwan zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Herstellern von Kinder- und Babyartikeln. Produziert werden Kinderwagen, Buggys, Babyschalen, Kindersitze, Hochstühle und Reisebetten. In den 2010er-Jahren sind die Marken Nuna und Graco zur Allison-Gruppe hinzugekommen. Seit 2020 ist Oliver Mecky alleiniger Geschäftsführer.

