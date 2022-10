Zwei Außenseiter, die sich anfreunden und am Ende sogar als Helden gefeiert werden: Mit dem Stück „Albin und Lila“ hat die Kitz-Theaterkumpanei Ludwigshafen am Sonntagmorgen die Herzen ukrainischer Kinder erobert. Ermöglicht hat den Theaterbesuch mit ukrainischer Übersetzung der Serviceclub Soroptimisten Frankenthal.

Etwa 20 Kinder im Kita- und Grundschulalter sitzen auf Polstern vor der Bühne und warten gespannt, bis es losgeht. Im Publikum sind fast nur Frauen, die meisten Mütter. Einheimische Besucher gibt es nur wenige. Das Bühnenbild zeigt einen Bauernhof. Stoffhühner bevölkern eine Leiter, in der antiken Badewanne liegen rosa Plüschschweine, dazwischen ein Misthaufen aus braunen und gelben Riesenkissen. Bevor das Spiel beginnt, greift Iryna Schenk zum Mikrofon. Die Ukrainerin lebt seit 2007 in Ludwigshafen und unterrichtet an der dortigen Musikschule Geige und Bratsche. An diesem Sonntagvormittag trägt sie den Inhalt der Geschichte in ukrainischer Sprache vor. Es sei ein besonderes Anliegen, mit ihrem Theaterspiel Menschen, die hierherkommen, willkommen zu heißen, betont Schauspielerin Bärbel Maier, die selbst seit langem Soroptimistin ist.

Etwa 20 Kinder kamen am Sonntagvormittag zu dem Theatergastspiel ins Dathenushaus. Foto: Bolte

Beschwingte Tango-Klänge sind zu hören, sie werden das knapp einstündige Spiel wie eine Filmmusik dramaturgisch begleiten. Musik und Komposition hat der Ludwigshafener Musiker Laurent Leroi eigens für das Theaterstück geschaffen.

Mit der Geschichte über die Freundschaft zwischen einem weißen Schwein, das von seinen Artgenossen gemobbt wird, und einem alten Huhn, das keine Eier mehr legen kann, schuf der syrische Autor Rafik Schami eine märchenhafte Parabel über Anderssein, Mut und Freundschaft. Bärbel Maier hat den Stoff für die Bühne dramatisiert. Im gelben Kleid mimt sie die Hühner, während Bühnenpartner Peer Damminger als Schwein besonders beim „Rumsauen“ und in Hechtsprüngen auf den Misthaufen ganz in seinem Element ist. Abwechselnd leihen die beiden Akteure Hühnern und Schweinen sowie ihren beiden Protagonisten Albin und Lila ihre Stimme.

Geheimnisvolles Kästchen

Anfangs geht es recht gemein zu in typischen Mobbing-Szenen. Dann wechselt die Perspektive: Huhn und Schwein träumen von einer Welt ohne Ausgrenzung, und über gemeinsame Spiele wie „Völkerschwein“ und „Fang das Huhn“ kommen sich die beiden Außenseiter Albin und Lila näher. Das Verständnis für die Probleme des anderen wächst. Szenen mit Slapstick- und Action-Elementen kommen bestens an beim jungen Publikum. Doch auch die leisen Töne verfehlen nicht ihre Wirkung, etwa wenn das weiße Schwein und das lila Huhn im Mondschein ihre Freundschaft entdecken. Schlussendlich werden die Freunde noch zu Helden: Als sie gemeinsam den listigen Fuchs vertreiben und die Hühner retten, werden sie endlich von ihren Artgenossen anerkannt.

Am Ende des Stücks entdecken sie ein geheimnisvolles Kästchen mit magischem Inhalt. „Was ist in der Kiste?“, fragen die Darsteller ihr Publikum, und die Ideen sprudeln: Schokolade, Eier, weiße Schweine? Der Inhalt bleibt geheim. Nur so viel: Es könnte auch ein Spiegel sein, in dem man sich gemeinsam sehen kann. Diese Symbolik müsse sein, um die Fantasie der Kinder anzuregen, meint Peer Damminger nach der Aufführung. „Die Kinder sollen eigene Theorien bilden und gute Gedanken mit auf den Heimweg nehmen.“

Die Soroptimisten setzten sich ein für Bildung und Fortbildung von Frauen und Mädchen weltweit, betont Präsidentin Doris Trageser-Bodes und dankt zugleich der Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde, dass das Dathenushaus kostenlos als Spielort genutzt werden konnte. Mit Aktionen wie diesen wolle man Zeichen der kontinuierlichen Unterstützung für die Ukraine setzen. Der Frankenthaler Club pflegt eine Partnerschaft mit dem Schwesterclub im ukrainischen Lwiw.