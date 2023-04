Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Betreuungsbedarf in den Frankenthaler Kindertagesstätten wird in den kommenden fünf Jahren um bis zu 275 Plätze steigen. Zu diesem Ergebnis kommt der kombinierte Kinderbetreuungs- und Schulentwicklungsplan 2020, der in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses ausführlich diskutiert und einstimmig gebilligt wurde.

Von einem Platzdefizit bei den Ein- bis Zweijährigen sprach Anja Reinermann-Matatko vom Büro für demografische Analysen und Schulentwicklungsplanung (Bonn/Trier) und verwies auf die