Den in Frankenthal tätigen sogenannten Tagespflegepersonen zahlt die Stadt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie einen Bonus in Höhe von 150 Euro. Der Betrag soll nach Vorstellung der Verwaltung auch verwendet werden, um die persönliche Schutzausrüstung wie Desinfektionsmittel, Masken oder Schnelltests zu beschaffen. Aktuell gebe es in der Stadt 16 Tagesmütter und -väter, die im Auftrag des Familienbüros 54 Kinder betreuten. „Die Tagespflegekräfte stehen in der Corona-Pandemie vor der großen Herausforderung, den Schutz vor Infektionen mit einer familiennahen Betreuung zu vereinbaren“, zitiert die Stadt den Beigeordneten und Sozialdezernenten Bernd Leidig (SPD). Die Zahlung sei Anerkennung und Dank für die Arbeit des vergangenen Jahres und solle gleichzeitig zum Schutz vor Ansteckungen beitragen. Die Verwaltung sucht unterdessen weitere Frauen und Männer, die Tagesmutter oder -vater werden möchten. Voraussetzung sei Freude am Umgang mit und Erfahrung in der Erziehung oder Betreuung von Kindern. Benötigt werde eine Pflegeerlaubnis des Jugendamts. Hierfür seien verschiedene Unterlagen sowie Gespräche notwendig. Informationen zu Voraussetzungen und Anforderungen gibt es bei Silvia Claßen, Telefon 06233 89-492, E-Mail silvia.classen@frankenthal.de, und Julia Jopp, Telefon 06233 89-805, E-Mail julia.jopp@frankenthal.de.