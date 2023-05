Eltern, die einen Betreuungsplatz suchen, und potenzielle zukünftige Tagesmütter oder -väter will die Verwaltung mit einem Info-Stand am Dienstag, 9. Mai, 9 bis 12 Uhr, in der Speyerer Straße ansprechen. Mit den beiden Fachberaterinnen Yasmin Jahn und Julia Jopp können Interessierte an diesem Tag auch einen Beratungstermin vereinbaren. Weil Betreuungsplätze knapp sind, will die Stadt Tagespflege als Alternative ausbauen. 59 Kinder werden derzeit in Frankenthal und Umgebung von 23 Tagespflegepersonen betreut. Etwa 15 Familien warten auf eine Vermittlung. Betreut werden bis zu fünf Kinder pro Tagespflegestelle. Dazu können Räume angemietet oder die eigene Wohnung genutzt werden. Die Tagespflegebörse ist erreichbar unter Telefon 06233 89492 oder per E-Mail an yasmin.jahn@frankenthal.de.