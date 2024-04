Informationen zur Kindertagespflege gibt es im Rahmen einer bundesweiten Aktionswoche am Sonntag, 21. April, im Mehrgenerationenhaus (Mahlastraße 35). Von 11 bis 16 Uhr stellt sich das Familienbüro der Stadt gemeinsam mit den örtlichen Tagesmüttern und -vätern vor.

Die Kindertagespflegepersonen gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt. Eltern sollen so über das Angebot informiert werden. Julia Jopp, vor Ort zuständig für die Finanzierung und Kostenbeteiligung, und Yasmin Jahn, als Sozialarbeiterin in alle pädagogischen Belange eingebunden, stehen interessierten Eltern für Fragen zur Verfügung. Individuelle Beratungstermine können direkt vereinbart werden.

In der Regel betreut eine Tagesmutter oder ein Tagesvater bis zu fünf Kinder im eigenen Haushalt, in angemieteten Räumen oder im Haushalt der Eltern. Dazu ist eine Pflegeerlaubnis des Jugendamts nötig. Die Eltern profitieren von der Flexibilität des Angebots.