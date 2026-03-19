Das Kinderstrohhutfest, fester Bestandteil des Frankenthaler Strohhutfestes, wird auch in diesem Jahr wieder auf der Willy-Brandt-Anlage stattfinden. Täglich von 14 bis 18 Uhr erwartet Kinder dort ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sowie zahlreiche Mitmachstände, teilt die Stadtverwaltung mit. Ein Teil der Vorbereitungen ist seit 2023 der Malwettbewerb für das offizielle Button-Motiv des Kinderstrohhutfestes. Dabei gestalten Kinder und Jugendliche selbst das Motiv, und auch über das Gewinnerbild entscheiden ausschließlich sie.

Unter dem Motto „Dein Frankenthal – Dein Kinderstrohhutfest“ können Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre ihre Entwürfe einreichen. Das Motiv muss in einen Kreis mit einem Durchmesser von 16 Zentimetern passen. Eine entsprechende Vorlage steht unter www.frankenthal.de/kinderstrohhutfest zur Verfügung. Auf der Rückseite der Einsendung müssen Name, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben werden. Der Malwettbewerb läuft noch bis Sonntag, 29. März. Anschließend werden alle eingereichten Motive als Bildergalerie auf der Homepage des Kinderstrohhutfestes veröffentlicht.

Kinder und Jugendliche können ihren Favoriten bei der Abstimmung vom 15. bis 30. April in den Kinder- und Jugendtreffs der Stadt Frankenthal auswählen. Das Gewinner-Motiv geht ab Mai in den Druck und wird pünktlich zum Kinderstrohhutfest als offizieller Button produziert. Während des Festes ist der Button täglich von 14 bis 18 Uhr am Stand des Kinder- und Jugendbüros erhältlich.

Die Preisverleihung ist laut Mitteilung am 4. Juni um 15.30 Uhr auf der Bühne des Kinderstrohhutfestes auf der Willy-Brandt-Anlage. Alle Teilnehmer erhalten ein Dankeschön, das während des Strohhutfestes am Stand des Kinder- und Jugendbüros abgeholt werden kann. Mehr Infos gibt es unter www.frankenthal.de/kinderstrohhutfest.