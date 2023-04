Der Strohhutfestbutton ist ein beliebtes Sammelobjekt. Jetzt soll es auch eine eigene Version für das Kinderstrohhutfest geben. Dafür sucht die Stadt junge Künstler. Sie können bis 21. April ihre Entwürfe einsenden. An dem Wettbewerb für das Motiv können sich Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren beteiligen. Sie sollten das Motto „Dein Frankenthal – Dein Kinderstrohhutfest“ illustrieren. Wichtig: Das Motiv muss in einen Kreis von 16 Zentimetern Durchmesser passen – eine Vorlage gibt es auf www.frankenthal.de/kijub.

Über den Gewinner entscheidet eine Abstimmung am Freitag, 28. April, 14 bis 16 Uhr, vor dem Kinder- und Jugendbüro, zu der alle Frankenthaler bis 14 Jahre eingeladen sind. Die Entwürfe mit Name, Alter, Telefonnummer und E-Mail-Adresse können nach den Osterferien in den Kindertreffs abgegeben, im Briefkasten des Kinder- und Jugendbüros eingeworfen oder per Post an das Kinder- und Jugendbüro, Stephan-Cosacchi-Platz 3, 67227 Frankenthal geschickt werden.