Tänze, Musik, Kampfsport und viel Kreativität – das Kinder- und Jugendbüro der Stadt hat zum Kinderstrohhutfest wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Auf der Bühne zeigen die Kinder ihr Können, auch Seeräuber und der kleine Rabe Socke spielen dabei eine Rolle.

Meistens haben es die ersten Akteure auf der Bühne am schwersten. Nicht so am Donnerstag in der Schlossergasse, wo auch in diesem Jahr das Kinderstrohhutfest beheimatet ist. Ab