Von Tanz über Musik bis Kampfsport reicht das Programm, das das Kinder- und Jugendbüro der Stadt für das Kinderstrohhutfest organisiert hat. Zeitweise gab es am ersten Tag in der Schlossergasse kein Durchkommen. Auch an den nächsten Tagen dürfte dort keine Langeweile aufkommen.

Das Bühnenprogramm war am ersten Tag stark von Tänzen dominiert. Klatschend und wippend verfolgten selbst die kleinsten Zuschauer – auf den Armen und Schultern der Eltern sitzend – die Vorführungen. Nach der Eröffnung des Kinderstrohhutfestes durch den aus dem Strandbad bekannten Kapitän Leo wurde erst mal die kleine Hüpfburg der Gemeinde der Kirche des Nazareners ausgiebig genutzt. Kräftig gedreht wurde am Glücksrad.

Freudig begrüßt wurde auch RHEINPFALZ-Maskottchen Nils Nager, das sich unter die Kinder gemischt hatte. Begehrt waren das Grillangebot der Pfadfinder vom Stamm John F. Kennedy und die Kuchen der TG. Beim Förderverein des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (PIH) bemalten die Kinder runde Papiere, um sie dann zu Buttons zu verarbeiten. Eine Ecke weiter wurden Arme oder Hände mit Eintagestattoos geschmückt.

Eine Stunde lang tolle Choreografien

Eine tolle Show zeigten die Tänzerinnen und Tänzer des 2021 gegründeten Vereins AkzepTanz aus Großniedesheim. Ursprünglich gehörte die Gruppe dem TuS Großniedesheim an, machte sich dann aber selbstständig. Eine bunte Mischung aus Hip-Hop, Showtanz und verschiedenen Jazztanz-Richtungen überzeugte die Zuschauer. Die jüngsten Akteure auf der Bühne waren noch im Kita-Alter. Die älteren Kinder erfreuten das Publikum unter Leitung von Trainerin Kim Steinbeck mit tollen Choreografien. Eine Stunde lang begeisterten sie das Publikum.

Dem zwölfjährigen Maxim und dem 14-jährigen Cosmo gefiel „die ganze Stimmung auf dem Strohhutfest“. Wer lieber selbst sportlich aktiv werden wollte, bekam beim Torwandschießen und beim Hürdenlauf der TG die Gelegenheit dazu. Nach anfänglichen Problemen mit der Technik der Musikanlage konnten die geduldig wartenden Akteure des 1. Taekwondo- und Kickboxing Clubs Frankenthal ihr Können präsentieren. Unter den Kämpfern waren einige Vierjährige, die ihren Sport bereits mit viel Engagement betreiben. Mit der Tanzschule TiF gab es erneut einen Tanz-Leckerbissen.

Der sechsjährige Niclas und die vierjährige Leni probierten das Dosenwerfen aus und zeigten stolz ihre Glitzertattoos. Besonders freuten sie sich aber auf das Riesenrad. „Wir werden gezwungen, da hinzugehen“, meinte die Mutter lachend. Eifrig genutzt von den Besuchern des Kinderstrohhutfests wurden die mit Sand gefüllten Antistressbälle. Großer Andrang herrschte auch an der Station, an der Glückskekse hergestellt wurden. Kurzum: Die Stunden beim Kinderspektakel in der Schlossergasse vergingen wie im Flug.

Programm

Samstag, 28. Mai: 14 Uhr, Programm Kinder- und Jugendbüro; 14.30 Uhr, Gelb-Schwarz Casino; 15 Uhr, King Celik Kampfsportschule; 15.30 Uhr, Rally (Auswertung und Preise); 16 Uhr, 1. Taekwondo- und Kickboxing-Club; 16.30 Uhr, Frankenthaler Carnevalverein; 17 Uhr, TuS Kleinniedesheim; 17.30 Uhr, Sedats Dragon Team.