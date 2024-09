„Starke Kinder sagen Nein!“ – unter diesem Motto lädt das Kinder- und Jugendbüro am Samstag, 21. September, von 14 bis 18 Uhr zur Kinderstadt ein. Der Stephan-Cosacchi-Platz wird dabei zur Spielwiese. Die Angebote finden sowohl draußen als auch in den Räumen des Kinder- und Jugendbüros statt. Der Eintritt ist für Erwachsene ist frei, Kinder zahlen zwei Euro. Eröffnet wird das Fest um 14 Uhr durch den Beigeordneten und Sozialdezernenten Bernd Leidig ( SPD), anschließend wird der Platz von Kindern offiziell freigegeben und das Band durchgeschnitten. Bis 18 Uhr hat das Kinderfest geöffnet. Die kleinen Besucher können bei dem Jahrmarktspiel „Hau den Lukas“ die eigene Kraft messen, am XXL Dart ihre Zielgenauigkeit testen oder sich auf der Hüpfburg austoben. Wer es ruhiger mag, kann Schlüsselanhänger und Armbänder basteln oder die Spieleangebote zu nutzen. Außerdem gibt es ein kreatives Leseangebot mit der Stadtbücherei, Dosenwerfen, Kindertattoos beim Shotokan Karate Club und bunte Armbänder am Stand vom Kinderschutzdienst. Besonders Mutige können den Ritt auf der Tigerente wagen. Außerdem lädt ein Spielebereich ein, mit den Eltern oder gegeneinander zu spielen. Mehr zum Programm ist unter www.frankenthal.de/kijub zu finden. Die Kinderstadt findet jährlich in der Woche des Weltkindertages (20. September) statt, jedes Mal unter einem anderen Motto. Organisiert wird das Fest, das in diesem Jahr seine 24. Ausgabe feiert, vom Kinder- und Jugendbüro Frankenthal, in Kooperation mit der Stadtbücherei, dem Kinderschutzdienst (Beratungsstelle Frankenthal) und dem 1. Shotokan Karate Club. Das rheinland-pfälzische Ministerium für Kultur und Integration unterstützt die Veranstaltung. Jedes Jahr ist ein Kinderrecht aus der UN-Kinderrechtskonvention Schwerpunkt. In diesem Jahr Artikel 34: Kinder müssen vor (sexuellem) Missbrauch geschützt werden. Bezogen auf das Kinderrecht wurden drei Selbstbehauptungskurse mit dem Titel „Starke Mädchen setzen Grenzen“ angeboten und auch durch die Schulsozialarbeit vor Ort wurde an der Neumayer- und Pestalozzigrundschule ein Projekt zum Thema Kinderrechte in den 4. Klassen durchgeführt: „Starke Kinder sagen NEIN! und setzen Grenzen“.