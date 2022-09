Um Kinderrechte im Internet geht es bei der Kinderstadt am Samstag, 24. September, 14 bis 18 Uhr. Unter dem Motto „On- oder Offline – jedes Kind hat Rechte“ wird der Stephan-Cosacchi-Platz zum großen „Smartphone“ mit Mitmachangeboten als sogenannte „Apps“. Die Angebote finden sowohl draußen, als auch in den Räumen des Kinder- und Jugendbüros statt. Der Eintritt ist für Erwachsene ist frei, Kinder zahlen zwei Euro. Geplant sind unter anderem ein Clowns-Auftritt der Kinder aus der Sommerferienfreizeit. Bis 18 Uhr können Besucher jonglieren lernen, Stofftaschen bemalen, Buttons herstellen und weitere Spiel, Mal- und Bastelstände erkunden. Außerdem tritt Clown und Theaterpädagoge Klaus-Peter Wick auf. Ein Quiz soll Besucher für das Thema Kinderrechte sensibilisieren.

Bereits in den Tagen vor der Kinderstadt wird das Thema laut Verwaltung in einer „Woche der Kinderrechte“ in den Kindertreffs in St. Ludwig, Mörsch, Eppstein-Flomersheim, Pilgerpfad und im Juniorclub in der Zuckerfabrik aufgegriffen. Dabei soll unter anderem ein Kinderrechtesong einstudiert werden. Die Kinderstadt findet jährlich in der Woche des Weltkindertages am 20. September statt. Organisiert wird das Fest, das in diesem Jahr seine 22. Ausgabe feiert, vom Kinder- und Jugendbüro Frankenthal.