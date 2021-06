Immer mehr Kinder und Jugendliche, die bedroht und misshandelt werden, suchen Hilfe beim Kinderschutzdienst in Frankenthal. Das geht aus einem Bericht der Verwaltung hervor. Die Fallzahlen seien allein 2020 um 50 Prozent gestiegen. Als Grund dafür nennt der zuständige Dezernent Bernd Leidig (SPD) neben dem wachsenden Bedarf auch die zunehmende Bekanntheit des Angebots, das es seit drei Jahren in Frankenthal gibt. Zuständig ist der Caritasverband Speyer. Junge Menschen können sich kurzfristig und kostenlos ohne Vorbedingungen an den Kinderschutzdienst wenden.

Erste Anlaufstelle für Lehrer und Erzieher

Er diene auch Lehrern und Erziehern als erste Anlaufstelle in Verdachtsfällen, ergänzte SPD-Fraktionsvorsitzende Aylin Höppner im Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag. Das Gremium hat beschlossen, die personelle Ausstattung der Einrichtung zu verbessern. Frühestens ab August steht nun eine ganze Stelle – statt bislang 0,75 zur Verfügung. Die Verwaltung rechnet mit Mehrausgaben von 19.500 Euro pro Jahr. Der Kinderschutzdienst entlaste im Gegenzug den allgemeinen Sozialdienst, so Höppner. Auch die übrigen Fraktionen stimmten der Stellenaufstockung zu und nannten das niedrigschwellige und effektive Angebot wichtig.

Kontakt



Der Kinderschutzdienst ist in der Westlichen Ringstraße unter Telefon 06233 327033 erreichbar.