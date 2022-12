Für viele Menschen ist der Weihnachtsbaum untrennbar mit Weihnachten verbunden. Er symbolisiert den Mittelpunkt des Weihnachtsfestes, an dem sich die Familie versammelt und sich gemeinsam über die Bescherung freut. Die jüngsten Entwicklungen mit Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg und Inflation haben jedoch dazu geführt, dass das Familienbudget knapper wird und die Anschaffung eines Weihnachtsbaums samt dazugehörigem Schmuck für manche Familien nicht mehr realisierbar ist, wie der örtliche Kinderschutzbund berichtet. Seit 2020 untertützt der gemeinnützige Verein Familien mit seiner Weihnachtsbaum-Aktion. Unter der Schirmherrschaft des Landtagsabgeordneten Christian Baldauf (CDU) wird sie auch in diesem Jahr fortgesetzt. Laut einer Pressemitteilung haben sich 25 Familien beim Kinderschutzbund gemeldet. Am Mittwoch, 14. Dezember, werden sie ab 18 Uhr ihren Weihnachtsbaum im Autohaus Bürkle in Empfang nehmen. Wer die Aktion unterstützen möchte: Der Kinderschutzbund Frankenthal ein Spendenkonto angelegt unter der Nummer DE 45 546 512 400 24 00 300 80. Als Verwendungszweck bitte „Weihnachtsbaum“ angeben.