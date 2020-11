Um bedürftigen Familien das Weihnachtsfest zu verschönern, will der hiesige Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbunds Weihnachtsbäume und den passenden Schmuck bereitstellen. Laut einer Pressemitteilung soll die Aktion in diesem Jahr den Wunschbaum ersetzen. Der Kinderschutzbund bittet deshalb um Geldspenden oder Baumschmuck. Nach einer Voranmeldung könnten die Bäume dann im Autohaus Bürkle an die jeweiligen Familien ausgegeben werden, heißt es weiter. Nähere Informationen über den Kinderschutzbund und die Aktion gibt es dienstags, 9 bis 12 Uhr, und donnerstags, 12 bis 15 Uhr, unter Telefon 06233 299090 (Anrufbeantworter). Spendenkonto: DE 45 546 512 400 24 00 300 80 / MALADE 51 DKH.