Kurz Entschlossene, die am Samstag, 21. September, am Benefizlauf zugunsten des Kinderschutzbunds Frankenthal teilnehmen wollen, können sich auch am Lauftag selbst im Frankenthaler Strandbad für fünf Euro anmelden. Für Jugendliche bis 14 Jahre ist die Teilnahme kostenlos. Unter allen Läufern wird ein Wohnzimmerkonzert mit Achim Kaul von den Anonyme Giddarischde verlost. Los geht es um 9.15 UHr mit den Fünf-Kilometer-Walkern. Alle übrigen Startzeiten stehen im Netz unter www.dksb-frankenthal.de. Der Veranstalter bittet um rechtzeitiges Erscheinen.