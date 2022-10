Etwas weniger Teilnehmer als in den Jahren vor der Pandemie – aber dafür viele bekannte Gesichter. Der Kinderschutzbund Frankenthal blickt zufrieden auf den Benefizlauf im Strandbad.

Etwa 110 Läufer beteiligten sich an der Aktion, die am 24. September zum 17. Mal samstags nach dem Weltkindertag stattfand. „Das ist zwar weniger als in den Vorjahren, aufgrund der dreijährigen Pause freuen wir uns aber, dass wir wieder mit dem Benefizlauf starten konnten“, teilt Amelie Hanewinckel, Leiterin der Geschäftsstelle, mit. Der Kinderschutzbund hoffe, in den kommenden Jahren wieder mehr sportliche Unterstützer gewinnen zu können. Bei dem Benefizlauf kamen Spenden in Höhe von 642 Euro zusammen. „Viele Läufer und Läuferinnen aus den vergangenen Jahren sind wieder mitgelaufen“, freut sich Hanewinckel. DJ Gerald Hauck sorgte für Musik, Edeka Stiegler für Wasser für die Sportler.