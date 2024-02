Verbreitung kinderpornografischer Schriften: Das wirft die Staatsanwaltschaft zwei Männern vor, die kommende Woche in Frankenthal vor Gericht stehen. Angeklagt ist am Donnerstag, 15. Februar, 9 Uhr, ein 55-Jähriger aus Weisenheim am Sand. Er soll im Mai 2022 in Frankenthal auf diversen Festplatten eine Vielzahl kinderpornografischer Fotos und Videos gespeichert gehabt haben. Der Angeklagte hat laut Amtsgericht im Ermittlungsverfahren mit den Behörden kooperiert. Bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert hat sich dagegen ein 42-jähriger Frankenthaler, dessen Fall ebenfalls am 15. Februar ab 13.30 Uhr verhandelt wird. Er soll im November 2022 in Frankenthal in zwei Fällen kinderpornografische Bilder verbreitet zu haben. Der Mann ist laut Mitteilung des Gerichts bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten. Verteidiger ist in beiden Verhandlungen der Frankenthaler Rechtsanwalt Markus Ovdiienko.