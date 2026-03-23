Ein Streifzug durch die Welt der Musicals – in komprimierter Form: Die Gala „Hakuna Matata“ setzte bewusst auf Wiedererkennung. Ein Konzept, das beim jungen Publikum aufging.

Eine klassische Rahmenhandlung suchte man bewusst vergebens. Stattdessen reihte sich ein musikalischer Höhepunkt an den nächsten. Den roten Faden bildete weniger eine Geschichte als vielmehr das Prinzip vertrauter Figuren und Melodien. Die Agentur Why not Events zeigte in der rund zweistündigen Show eine Art „Best-of“ seines Repertoires. Bekannte Titel bereits bestehender Produktionen wurden zu einer abwechslungsreichen Revue zusammengefügt.

Im Mittelpunkt standen dabei die großen Disney-Welten: So wurde etwa die Geschichte aus „Der König der Löwen“ in verdichteter Form erzählt – mit den zentralen Motiven von Freundschaft, Mut und dem Erwachsenwerden, getragen von bekannten Liedern, die sofort für Wiedererkennung sorgten. Bei den Szenen aus „Aladdin“ dominierten Abenteuerlust und der Wunsch nach Freiheit. Bei „Die Eiskönigin“ wiederum lag der Fokus auf der Botschaft von Zusammenhalt und Selbstakzeptanz – Themen, die auch die jüngsten Zuschauer unmittelbar erreichten.

Bibi und Tina versus Tabaluga

Ergänzt wurde das Programm durch populäre deutschsprachige Kinderstoffe. Bei dem Rap-Battle „Mädchen gegen Jungs“ aus dem dritten Teil der „Bibi und Tina“-Kinofilme durfte das gesamte Publikum mitmachen. Szenen aus Tabaluga setzten dagegen stärker auf emotionale Töne. Die Geschichte des kleinen Drachen, der die Welt entdeckt und dabei Freundschaft und Mut lernt, verlieh der Revue auch ruhigere, nachdenklichere Momente.

Gerade diese Mischung aus Tempo und Gefühl machte den Reiz des Abends aus. Die einzelnen Nummern waren kurz genug, um die Aufmerksamkeit der Kinder zu halten, zugleich aber inhaltlich so klar gestaltet, dass die Geschichten auch ohne große Vorkenntnisse verständlich blieben. Dabei profitierte die Gala sichtbar von der Erfahrung der Agentur. Die einzelnen Szenen wirkten eingespielt, die Übergänge flüssig, die Darsteller sicher in ihren Rollen. Mit viel Energie und direkter Ansprache gelang es dem Ensemble, die Zuschauer immer wieder einzubeziehen. Es wurde mitgesungen, geklatscht und gelacht.

Schnelle Szenenwechsel

Auch optisch setzte „Hakuna Matata“ auf klare Akzente. Farbenfrohe Kostüme, prägnante Figurenzeichnungen und gezielt eingesetztes Licht halfen dabei, die unterschiedlichen Welten schnell erkennbar zu machen und sorgten für schnelle Szenenwechsel, ohne die jungen Zuschauer zu überfordern. Auf aufwendige Bühnenbilder und große Umbauten wurde zugunsten eines zügigen Ablaufs verzichtet. Stattdessen sorgte eine Leinwand mit den jeweiligen Filmausschnitten für die passende Atmosphäre.

Einen besonders stimmungsvollen Moment setzte die Zugabe: Mit einer Szene aus „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ verabschiedete sich das Ensemble vom Publikum – und sorgte noch einmal für begeisterten Applaus. Dass die Gala aus bereits erfolgreichen Einzelstücken zusammengesetzt war, tat der Wirkung keinen Abbruch – im Gegenteil: Gerade die Bündelung der bekanntesten Momente verlieh dem Abend eine besondere Dichte. „Hakuna Matata“ zeigte im Congressforum, wie sich vorhandenes Material kindgerecht und unterhaltsam zu einer stimmigen Show verbinden lässt.