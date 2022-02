Kinder zwischen fünf und elf Jahren werden am Samstag, 9 bis 15 Uhr, bei einer Sonderaktion in der Impfstelle der Stadt Frankenthal, Mörscher Straße 139, gegen das Coronavirus geimpft. Bislang seien 40 Kinder angemeldet. Es sei aber auch möglich, ohne Anmeldung in der Impfstelle vorbeizukommen. Das teilt die Verwaltung mit. Am Samstag würden nur Kinder bis elf Jahre geimpft. Kinder ab zwölf Jahren können – ebenso wie Erwachsene – immer dienstags von 9 bis 15 Uhr, mittwochs von 13 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 20 Uhr und am Samstag, 19. Februar, 9 bis 15 Uhr, zur Impfstelle kommen.