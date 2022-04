Fast 2000 Jungen und Mädchen im Alter von bis zu 14 Jahren werden in Frankenthal tagsüber in einer Krippe, einem Hort, einer Kita oder bei Tageseltern betreut. Diese Zahl ist in den zurückliegenden Jahren konstant. Allerdings ist die Betreuungsquote – also der Anteil der betreuten Kinder an der Gesamtzahl der Kinder in dieser Altersgruppe – im Vergleich eher niedrig.

Das teilt der Zeitungsdienst Südwest mit, der sich bei seiner Analyse auf regionale Daten der Statischen Ämter bezieht. Die jetzt veröffentlichten Zahlen stammen vom 1. März 2021. Etwas mehr als die Hälfte der betreuten Kinder hat demnach ausländische Wurzeln. Die Betreuungsquote in Frankenthal liege laut Regionalatlas bei den Drei- bis Sechsjährigen bei 86,9 Prozent. Damit belege die Stadt bundesweit Platz 380 unter den 403 ausgewerteten Stadtstaaten, Städten und Landkreisen. Spitzenreiter ist Rostock mit einer Quote von 103,7 Prozent – weil Eltern hier teilweise zwei Angebote kombinieren. Bundesweit werden rund vier Millionen Kinder bis 14 Jahren in Einrichtungen oder von Tageseltern betreut.

Favorit: Kita

Klarer Favorit der Eltern ist der Kita-Platz. In Frankenthal registrierten die Statistiker über alle Altersgruppen hinweg 1880 Kinder in Tageseinrichtungen und 49 (teilweise ergänzend) bei Tageseltern. Zum Stichtag besuchten demnach 239 Kleinkinder unter drei Jahren eine Kita, weitere 25 waren (eventuell auch zusätzlich) bei einer Tagesmutter. Bei den Drei- bis Sechsjährigen besuchten 1300 Jungen und Mädchen eine Kita, weitere sechs waren (eventuell auch zusätzlich) bei Tageseltern untergebracht. Im Alter von sechs bis 14 Jahren sind 341 Kinder in Einrichtungen und 18 in Tagespflege.