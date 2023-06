Probleme in der KInderbetreuung in Frankenthal sowie mögliche Lösungen sollen Thema einer Diskussionsrunde am Dienstag, 20. Juni, 18.30, im Theater Alte Werkstatt, Wormser Straße 109, sein. Dazu lädt die FDP gemeinsam mit Nicolas Meyer, Kandidat der Freien Wählergruppe für das Amt des Oberbürgermeisters, ein. Zu Wort kommen sollen Tagesmütter, Erzieherinnen und Elternsprecher mit ihren Vorstellungen für ein verbessertes Betreuungsangebot.