Die Kinderbücherei der Stadtbücherei Frankenthal wird am Samstag, 14. März, von 10 bis 15 Uhr zur Entdeckerwelt für Familien mit Kindern ab fünf Jahren. Bei der Veranstaltung „MINT-plosion“ können Besucherinnen und Besucher nach Angaben der Stadt Frankenthal an verschiedenen Mitmachstationen neues Experimentier- und Forschungsmaterial ausprobieren.

Die Stationen befassen sich mit Themen aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Biologie und Technik. So können unter anderem Kompasse gebaut und getestet, Satelliten in Echtzeit beobachtet oder kleine Roboter programmiert werden.

Begleitend stellt die Bücherei passende Bücher vor, die naturwissenschaftliche Themen kindgerecht erklären und zum Ausprobieren anregen. Besonders im Fokus stehen sogenannte Büchertandems, bei denen Kinderliteratur mit einem thematisch passenden Sachbuch kombiniert wird. Diese Bücher können während des Familientages ausgeliehen werden.