Ab 1. Dezember verwandelt sich das Frankenthaler Rathaus in 24 Schritten in einen beleuchteten Adventskalender – gestaltet von Kita-Kindern aus der ganzen Stadt, wie die Verwaltung berichtet. Die Frontseite des Rathauses habe die passende Anzahl Fenster, so dass die Idee aufgegriffen wurde, bis Heiligabend jeden Tag ein weiteres Fenster leuchten zu lassen. Die Gestaltung haben fast 1650 Kinder aus 24 Kindertagesstätten der Stadt und der freien Träger übernommen. „Wir bedanken uns für die tollen Beiträge der Kinder, die den Frankenthalern dadurch etwas Weihnachtsgefühl in die Herzen zaubern“, zitiert die Stadt Bürgermeister Bernd Knöppel in ihrer Pressemitteilung. Die Fenster werden morgens zwischen 6 und 8 Uhr und mit Einbruch der Dunkelheit von etwa 16 bis 22 Uhr beleuchtet sein. Nach Heiligabend, wenn alle 24 Fenster dekoriert sind, wird diese Aktion bis 6. Januar fortgesetzt. Ab Dienstag, 1. Dezember, informiert ein Aufsteller am Rathaus, welche Kita welches Fenster gestaltet hat. Diese Liste wird außerdem auf der Internetseite der Stadt www.frankenthal.de veröffentlicht. Schon ab Montag, 23. November, erstrahle die Innenstadt in weihnachtlichem Lichterglanz. Nach dem Läuten der Kirchenglocken um 18 Uhr werde die Beleuchtung am Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz angeschaltet.