Basteln, malen, spielen oder mit dem Smartphone auf Schutzsuche durch Frankenthal gehen: Ab Montag, 15. Juni, ist das wieder möglich. Die Frankenthaler Kinder- und Jugendtreffs öffnen unter Auflagen wieder. Freie Plätze für Sommerferienfreizeiten gibt es laut Stadt auch noch.

Am Montag, 15. Juni, sollen nun auch die Kinder- und Jugendtreffs in der Stadt wieder öffnen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei, so heißt es weiter in der Mitteilung, müssten