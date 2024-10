Auf dem Gelände der Hauptfeuerwache am Nordring steht die Prüfung für die „Bambini-Flamme Stufe eins“ an, die an Sechs- bis Zehnjährige vergeben wird. Ein halbes Jahr haben Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Frankenthal die Kinder darauf vorbereitet. Ein paar von ihnen kommen damit der Erfüllung eines Traums näher.

48 Kinder hatten sich ursprünglich angemeldet, weniger als die Hälfte sei zur Prüfung erschienen, rechnet Christina Deheck