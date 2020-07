Weil Unbekannte Glasscherben in den Brunnen auf dem Jakobsplatz im Pilgerpfad geworfen haben, hat sich nach Auskunft der Polizei am Sonntagmittag ein Kind verletzt. Beamte der Inspektion hätten daraufhin die Anlage provisorisch abgesperrt und die Reinigung veranlasst. Auf Rückfrage bestätigt Stadt-Pressesprecherin Xenia Schandin, dass der Bereitschaftsdienst des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) am Sonntag ausgerückt sei. Die Mitarbeiter hätten kurzzeitig das Wasser abgelassen und das Becken von den Splittern gesäubert. Danach sei der Brunnen wieder in Betrieb gegangen, teilt Schandin mit. Um solchen Zwischenfällen vorzubeugen, schauten EWF-Leute dreimal pro Woche an allen Brunnenanlagen im Stadtgebiet vorbei. Die Polizei bittet um Hinweise zur Herkunft der Scherben. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.