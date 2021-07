Zwei Leichtverletzte und zwei stark beschädigte Autos: Das ist die Bilanz eines Zusammenstoßes am Mittwoch um 14 Uhr an der Ecke Benderstraße/Frankenstraße. Ein 52-jähriger Mann aus Ludwigshafen nahm hier laut Polizeibericht einer 36-jährigen Frau aus Frankenthal die Vorfahrt. Die Frau und ein zehnjähriges Mädchen im Auto des Ludwigshafeners wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.