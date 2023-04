Bei Aussteigen aus dem Auto der Mutter soll ein sechsjähriges Kind am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Beindersheimer Straße, Höhe Hausnummer 93, laut Polizei einen von hinten kommenden Radfahrer übersehen haben. Der 62-Jährige aus Kleinniedesheim sei mit der Autotür kollidiert und gestürzt. Er wurde laut Bericht leicht verletzt vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.