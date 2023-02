Kimberly Metz ist für den LAC Frankenthal bei den Deutsche Hallenmeisterschaften der U20 in Dortmund an den Start gegangen.

Es war die erste Deutsche Meisterschaft, an der Metz alleine teilnahm. Bereits im vergangenen Jahr ist sie in der Staffel gestartet. „Das war auf jeden Fall ein Erlebnis“, schildert die 18-Jährige. Allein mit der Teilnahme zeigte sich Metz schon zufrieden. Sie sagte aber auch: „ Ich hatte vielleicht gehofft, ins Halbfinale zu kommen.“

Sie lief die 60 Meter in 7,90 Sekunden und schied damit in ihrem Vorlauf als Sechste aus. „Das bewegt sich im Bereich ihrer Bestzeit. Für die erste Deutsche Meisterschaft eine tolle Leistung“, lobte Trainer Dino Ziegler. Anfang des Jahres hatte Metz bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Ludwigshafen ihre persönliche Bestleistung über diese Distanz aufgestellt (7,85).