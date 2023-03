Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Betrieb im Indoorspielplatz Kids Inn in der Mahlastraße läuft derzeit auf halber Kraft. Wegen Corona dürfen weniger Familien in die Halle, einige scheuen wohl auch einen Besuch. An manchen Tagen, wie zu Ferienbeginn, ist auf der Anlage aber ordentlich was los. Dann darf keiner mehr rein.

„Bitte Maske aufsetzen!“ Diese Lautsprecherdurchsage ist am häufigsten zu hören, gefolgt von der Mahnung, nicht barfuß zu spielen. Kinder bis sechs Jahre sind zumindest von