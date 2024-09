Für eine Kantine, in der auch Oberstufenschüler künftig ein warmes Mittagessen bekommen können, will sich die Schülervertretung des Karolinen-Gymnasiums Frankenthal gemeinsam mit der Schulleitung bei der Stadt einsetzen. Es sei ein „Herzensthema“ des Gremiums, teilen die neu gewählten Schülersprecher, Katharina Paczkowski und Justus Holzhauser (beide 17), auf Anfrage mit. Nach Auskunft des zuständigen Bürgermeisters Bernd Knöppel (CDU) zählt die Einrichtung einer Mensa in den ehemaligen Bio-Fachräumen neben der Brandschutzsanierung zu den nächsten Projekten am KG. Die Schülervertretung der rund 1000 Gymnasiasten am KG besteht in diesem Jahr aus 20 Mitgliedern. Geplant seien neben den beliebten Unterstufenpartys vermehrt Sportturniere für die Mittel- und Oberstufe.