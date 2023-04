Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Anne-Frank-Tag am Montag dürfte der 9b im Gedächtnis bleiben: Die Klasse des Karolinen-Gymnasiums (KG) hat Stolpersteine in der Innenstadt gereinigt und einiges über Schicksale von Juden in Frankenthal erfahren. Einige Teenager hat das tief beeindruckt.

Alicia muss für einen Moment den Putzlappen zur Seite legen und durchatmen. „Hier lernten Lotte Eva Adler, Hannah Schottland, Liselotte Lina Blum und Edith sowie Doris Thea Samuel. Hier lehrte