Vor ausverkauftem Haus feierte die Karnevalgesellschaft Royal am Samstag ihre Prunksitzung. 60 eigene Aktive sorgten gemeinsam mit Gästen für fünf Stunden Bühnenprogramm. Für die mehr als 300 Besucher gab es an dem Abend eine Überraschung.

Als zum Finale alle Aktiven auf der Bühne der magisch dekorierten Studernheimer Eichwiesenhalle standen, wurde gemeinsam die neue Vereinshymne gesungen. Das Stück, das Andreas Reichard mit seinem Team komponiert hat, sorgte laut KG Royal direkt für Stimmung. Unter dem Motto „Mit Helau, Ahoi und Kikeriki entführt euch die KG Royal in die Welt der Magie“ hatten Präsident Jan Schroth und Vorsitzender Marco Hannappel eingeladen. Auf dem Programm standen Tänze der vereinseigenen Garden – von der Mini- über die Jugend- bis hin zur Juniorengarde. Mit Akrobatik überzeugten die Tanzmariechen Lina Reichard und Annabell Dukat, mit ihrem Schautanz „Wahrsagerei – Kunst oder Abzocke?“ wirbelten die Aktiven über die Bühne.

In Reih und Glied: die Protagonisten des Abends. Foto: autz/Gratis Zur Eröffnung der Prunksitzung kamen alle Akteure auf der Bühne zusammen. Foto: Rebholz/Gratis Kunst oder Abzocke? Die Aktiven-Schautanzgruppe der KG Royal begab sich wirbelnd in die Geschichte der Wahrsagerei. Foto: Autz/Gratis Leidgeprüft: Fabian Wilhelm als Isemer Prinzessin. Foto: Autz/Gratis Playbackshow: Marco Hannappel trat als Elvis auf. Foto: Autz/Gratis Routiniert: Präsident und Moderator Jan Schroth. Foto: Autz/Gratis Magische Kostüme: Oberbürgermeister Nicolas Meyer (Mitte) und Bürgermeister Bernd Knöppel (links) bei der Begrüßung der Ehrengäste. Foto: Rebholz/Gratis Nichts für müde Beine: die Jugendgarde bei ihrem Marschtanz. Foto: Rebholz/Gratis Zum Finale ging es für alle Aktiven noch einmal gemeinsam auf die Bühne. Foto: Reichard/Gratis Foto 1 von 9

Gerade einmal zwölf Jahre alt ist KG-Royal-Eigengewächs Leonie Fischer, die als „Tschantall vunn Schdudrum“ in der Bütt stand. Mit einer Playbackshow gingen die Aktiven auf musikalische Zeitreise. Neben zwölf eigenen Programmpunkten sorgten Gäste aus der Region mit Büttenreden und Guggemusik für Stimmung. Der Gesang der „Gröhler“ vom Carnevalverein Chorania Frankenthal kam so gut an, dass sie nicht ohne mehrfache Zugaben gehen durften. Als Gastelferrat waren die Rosenkavaliere mit Ihrer Jubiläumsprinzessin Nicole I. ebenso mit dabei wie der Stadtschlüsselverein, die Chorania, mit seiner Symbolfigur „Johann Casimir“. Zu Ehrensenatoren kürte die KG Royal am Samstag Maximilian Lippe und Helmut Autz.