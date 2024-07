Die Kfz-Zulassungsstelle der Stadt in der Hammstraße 20 bleibt am Dienstag, 16. Juli, und am Freitag, 19. Juli, jeweils ganztägig geschlossen. Als Grund nennt die Verwaltung in einer Mitteilung eine Softwareumstellung, für die die Mitarbeiter an den beiden Tagen geschult werden. Die Zulassungsbehörde Frankenthal nimmt an einem landesweiten Pilotprojekt teil. Mit der neuen Software sollen Bürger ihr Auto bequem von Zuhause aus zulassen können, ein Besuch in der Behörde soll dann nicht mehr erforderlich sein. Die Zulassungsstelle ist üblicherweise zu folgenden Zeiten geöffnet: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 13.30 bis 17 Uhr. Zu erreichen sind die Mitarbeiter unter Telefon 06233 89331 oder per E-Mail an zulassung@frankenthal.de. Termine können im Internet unter www.frankenthal.de/onlinetermin vereinbart werden.