Verkehrsteilnehmer müssen sich laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Samstag in Eppstein wegen des Kerweumzugs auf Behinderungen einstellen. Betroffen sind die Weingartenstraße, Dürkheimer Straße, Brunnengasse, Verdistraße, Johann-Strauß-Straße, Dürkheimer Straße, Weidstraße und Platanenstraße. Während der Umzug von der Weingarten- über die Dürkheimer Straße in die Brunnengasse läuft – circa 16 bis 16.20 Uhr – kann der Verkehr an der Kreuzung Dürkheimer Straße (L 524)/ Studernheimer Weg (K 5)/ Weingartenstraße nur noch in den Studernheimer Weg und in die Dürkheimer Straße in Richtung L 527 abbiegen. Größere Fahrzeuge sollten diesen Bereich in dieser Zeit besser großräumig umfahren, da der Platz nicht ausreichen könnte. Die Sperrungen der Straßen für den Umzug sollen bis spätestens um 17.15 Uhr wieder aufgehoben werden.