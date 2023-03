Die Ostparksiedler können in diesem Jahr wieder alle gewohnten Aktivitäten anbieten, neu im Programm ist ein Spielenachmittag. In der Siedlerklause stehen Renovierungsarbeiten an. Das Vereinsheim soll eine neue Theke samt Kühlanlage bekommen.

Während die beliebte Busfahrt 2022 Corona-bedingt ausfallen musste, kann sie in diesem Jahr am 16. September stattfinden. Spätestens Mitte September soll auch die Kerwe über die Bühne gehen, wie Heinz Reiter, Vorsitzender des Vereins Gemeinschaft der Siedler und Eigenheimer Ostpark, bei der jüngsten Mitgliederversammlung ausführte. Ausgerichtet werden soll das Fest erneut von der Frankenthaler Veranstaltungsagentur Eventfritze. „Das genaue Datum steht noch nicht fest“, sagte Reiter. Andere Termine seien dagegen fix. So finde das Grillfest am 17. Juni statt, das Glühweinfest am 3. Dezember und die Weihnachtsfeier am 16. Dezember.

Mit einem Spielenachmittag, der zunächst einmal im Monat von 15 bis 17 Uhr angeboten werden soll, wolle der Verein eine neue Kommunikationsmöglichkeit bieten, erläuterte Reiter. Bei großem Interesse könne auch häufiger gespielt werden. Alle Mitglieder würden schriftlich über die neue Aktivität informiert.

Wie Reiter berichtete, hat der Verein aktuell 180 Mitglieder – sechs weniger als vor einem Jahr. Die wirtschaftliche Lage beschrieb der Vorsitzende als „gut, obwohl noch Schulden von 126.600 Euro für Umbaumaßnahmen getilgt werden müssen“. Das Guthaben betrage knapp 40.000 Euro. Die Mieteinnahmen für die Siedlerklause (21.600 Euro) und die Räume der Kindertagesstätte (16.740 Euro) seien positiv für die Bilanz.

Habe man im vergangenen Jahr keinerlei Renovierungen vorgenommen, sei nun der Einbau einer neuen Theke inklusive Kühlanlage notwendig, berichtete Reiter. Die Kosten bezifferte er mit 20.000 bis 25.000 Euro. Einen Termin für den Einbau gebe es jedoch noch nicht.

Das Grillfest im vergangenen Juni und das Glühweinfest im November seien sehr gut angenommen worden, so Reiter. „Dagegen war der Kerwebesuch im Oktober wegen der kalten Witterung durchwachsen.“ Schuld an dem späten Termin sei die kurzfristige Absage eines Festwirts gewesen. Mit der Agentur Eventfritze habe man aber einen guten Ersatz gefunden.